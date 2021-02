Brussel stort 39 miljoen voor hulp in Myanmar en Bangladesh

De Europese Commissie stuurt 39 miljoen euro naar hulporganisaties in Myanmar en Bangladesh om ontheemden en vluchtelingen, waaronder leden van de islamitische Rohingya-minderheid, te steunen. De recente militaire coup in Myanmar en de Covid-19-crisis hebben de humanitaire situatie in het gebied volgens het dagelijks EU-bestuur verslechterd.

EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisismanagement) zegt dat de EU de kwetsbaarste bevolking zal blijven ondersteunen. ‘De militaire omverwerping van de wettige regering in Myanmar dreigt de al nijpende humanitaire crisis te verergeren voor ontheemde en door conflicten getroffen bevolkingsgroepen. In Bangladesh verzwaart de coronacrisis de al moeilijke omstandigheden voor een miljoen Rohingya-vluchtelingen in de kampen en andere opvang.’

Brussel stort 24,5 miljoen euro aan hulporganisaties in Bangladesh en 11,5 miljoen in Myanmar. Daarnaast wordt er 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bescherming van statenloze Rohingya in de regio. Met het geld kunnen de hulpverleners voor voedsel en water, onderdak, gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen zorgen.