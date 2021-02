Vraag naar uitzendkrachten trekt aan

De vraag naar uitzendkrachten is in januari behoorlijk aangetrokken. Volgens uitzendbrancheorganisatie ABU heeft dat onder meer te maken met meer vraag naar uitzendkrachten in GGD-teststraten voor corona, maar ook naar callcentermedewerkers.

ABU zei dat tussen 1 en 31 januari het aantal uitzenduren met 12 procent steeg in vergelijking met vorig jaar. De omzet nam daarbij met 16 procent toe. Met name in de administratieve sector was meer werk voor uitzendkrachten, met dus GGD-onderzoek en callcenters. Ook in de industrie en technische sector ging de vraag omhoog.

Uitzender Randstad stelt in een rapport dat bedrijven meer gebruikmaken van tijdelijke arbeidscontracten omdat ze dan flexibeler zijn bij aanpassingen van het personeelsbestand. Het bedrijf zei eerder deze maand al dat de activiteiten inmiddels weer terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis.