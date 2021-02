136 mensen doodverklaard na waterramp India

In deelstaat Uttarakhand stortte begin februari een stuk van een gletsjer in een rivier. Het kolkende water vaagde wegen en bruggen weg in het gebied. De slachtoffers zijn meegesleurd door het water of raakten bedolven onder het puin.

De autoriteiten zeggen dat nog steeds wordt gezocht naar slachtoffers, maar op overlevenden wordt niet meer gerekend. Door vermiste mensen dood te verklaren, kan volgens de regionale overheid worden begonnen met het compenseren van de nabestaanden.

Het duurt normaliter jaren voordat Indiërs die vermist raken bij natuurgeweld ook doodverklaard worden. Dat wordt nu versneld gedaan. ‘Het uitgeven van overlijdensverklaringen begint vandaag en zou met een maand afgerond moeten zijn”, zei een hoge functionaris tegen persbureau DPA.