Oprichter Thuisbezorgd.nl investeert in start-up voor kweekvlees

Topman Jitse Groen van de beursgenoteerde maaltijdbezorger Just Eat Takeaway investeert in kweekvleestechnologiebedrijf Mosa Meat. Hoeveel geld de oprichter van Thuisbezorgd.nl precies in bedrijf steekt, is niet bekend.

Bij een nieuwe investeringsronde, waaraan meerdere partijen deelnamen, haalde Mosa Meat in totaal 10 miljoen dollar op. Dat is omgerekend ruim 8 miljoen euro. Met het geld wil Mosa Meat, een spin-off van de Universiteit Maastricht, zijn bestaande proefproductiefabriek uitbreiden, een grotere productielijn maken en personeel inhuren.

Behalve Groen investeerde ook de producent van vis- en veevoer Nutreco in Mosa Meat. Nutreco investeerde eerder al in het Maastrichtse bedrijf. In andere investeringsronden kwam ook al geld van het Luxemburgse Blue Horizon Ventures, een fonds dat in voedseltechnologie investeert. De Bell Food Group, de grootste vleesverwerker van Zwitserland, stak geld in Mosa Meat, evenals het Japanse conglomeraat Mitsubishi.

In totaal heeft Mosa Meat in drie investeringsrondes 85 miljoen dollar opgehaald. In 2013 presenteerden wetenschappers Mark Post en Peter Verstrate, oprichters van Mosa Meat, de eerste kweekvleeshamburger. Met behulp van cellen van een koe werd de hamburger gemaakt.