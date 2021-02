Schade aan motor Boeing 777 in Colorado wijst op metaalmoeheid

De schade aan de ventilator van een motor van de Boeing 777-200 die zaterdag in brand vloog boven de Amerikaanse staat Colorado, komt overeen met schade door metaalmoeheid. Dat meldt de voorzitter Robert Sumwalt van de Amerikaanse onderzoeksraad NTSB maandag (lokale tijd), op basis van een voorlopige beoordeling. Bij metaalmoeheid bezwijkt metaal onder aanhoudende belasting.

De rechtermotor van het vliegtuig, een Boeing 777-200 van United Airlines met aan boord 231 passagiers en tien bemanningsleden, viel zaterdag kort na het opstijgen uit. De Boeing 777 was onderweg naar Honolulu. Het toestel kon veilig landen op Denver International Airport. Niemand raakte gewond.

De ventilator wordt overgebracht naar een laboratorium van Pratt & Whitney, het bedrijf dat de motor van het vliegtuig heeft gemaakt. Daar wordt het onderdeel dinsdag onderzocht onder toezicht van onderzoekers van de NTSB. ‘Het is van belang dat we de feiten en omstandigheden rondom dit incident echt weten voordat we het kunnen vergelijken met andere incidenten”, aldus Sumwalt tijdens een persmoment.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is bezig met een plan om te zorgen dat tijdens inspecties van de ventilatoren voortaan beter wordt gekeken naar metaalmoeheid.