Startsein voor vaccinatiecampagne in Suriname

Suriname begint dinsdag met het vaccineren van de bevolking. Als eerste komen de zorgmedewerkers die direct contact hebben met coronapatiënten aan de beurt. De aftrap van de vaccinatiecampagne is in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Bij de start van de campagne beschikt Suriname over 1000 doses van het AstraZeneca-vaccin. Hiermee kunnen vijfhonderd medewerkers ingeënt worden. Deze partij vaccins was een gift van het bevriende Barbados. Het is nog niet duidelijk wanneer Suriname de volgende partij vaccins ontvangt. In totaal moeten de komende tijd ruim 400.000 mensen in Suriname gevaccineerd worden.

Net als in veel andere landen zijn er ook in Suriname mensen die het vaccin weigeren. De voorlichtingsfilm die speciaal gemaakt is voor deze vaccinatiecampagne zal aan dit onderwerp ook aandacht besteden.

Ondertussen loopt het aantal besmettingen met het coronavirus snel terug. Maandag is er maar één positief geval gemeld. In totaal kent Suriname nu sinds het begin van de uitbraak een kleine 9000 positieve gevallen. In de ziekenhuizen liggen nog 23 personen met het virus, zes patiënten liggen op de intensive care.