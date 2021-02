Opnieuw Amerikaanse sancties tegen legerleiders Myanmar

De Verenigde Staten hebben maandag (lokale tijd) sancties ingevoerd tegen twee Myanmarese legerleiders. Het gaat om generaal Maung Maung Kyaw, de opperbevelhebber van de luchtmacht, en luitenant-generaal Moe Myint Tun, een bevelhebber van een afdeling van het leger die zich bezighoudt met militaire operaties in de hoofdstad Naypyidaw. De militairen zijn op een zwarte lijst gezet, waardoor onder meer hun aandelen in de VS zijn bevroren.

De VS dreigen daarnaast meer maatregelen te nemen vanwege de staatsgreep die het leger van Myanmar begin deze maand pleegde.

‘Wij zullen niet twijfelen verdere actie te ondernemen tegen hen die geweld in stand houden en de wil van het volk onderdrukken”, zegt de Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken in een verklaring. ‘Wij roepen het leger en de politie op om alle aanvallen op vreedzame demonstranten te beëindigen, iedereen die ten onrechte vastzit vrij te laten, te stoppen met aanvallen op en intimidatie van journalisten en activisten en de democratisch gekozen regering te herstellen”, aldus Blinken.

Ook het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt in een verklaring dat ‘het leger de situatie moet terugdraaien en de democratisch verkozen regering moet herstellen”.

Eerder deze maand voerden de VS ook al sancties in tegen legerleiders in Myanmar. Hun zakelijke belangen werden bevroren, evenals 1 miljard dollar aan Myanmarese overheidstegoeden. Ook familieleden van de coupplegers vallen onder de strafmaatregelen. Ook controles op de export van goederen naar Myanmar werden aangescherpt. Steun voor gezondheidsbeleid en maatschappelijke organisaties is nog wel mogelijk.

Bedrijven in Myanmar hebben maandag de deuren gesloten uit protest tegen de militaire staatsgreep. Ook gingen weer tienduizenden betogers de straat op, ondanks het dodelijke geweld dat afgelopen weekend is gebruikt bij protestacties.