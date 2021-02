LSVb pleit voor ‘perspectief’ voor studenten

Ze wijst erop dat volgens de laatste berichten de regering dinsdag aankondigt dat het voortgezet onderwijs meer ruimte krijgt en leerlingen gemiddeld anderhalve dag naar school kunnen. Ook mbo-studenten mogen waarschijnlijk een dag in de week klassikaal lessen volgen, maar hogescholen en universiteiten vallen volgens de studentenvakbond constant net buiten de boot. Chiappino: ‘Er wordt verwacht dat studenten zich wel redden, maar de rek begint er uit te raken. Ze worden opgezogen in hun laptop en verdrinken in eenzaamheid. Studenten mogen niet meer de dupe zijn van deze crisis. Het hoger onderwijs heeft dringend perspectief nodig.’

De LSVb vraagt zich af waarom het hoger onderwijs nu buiten wordt gesloten, terwijl het geen groot coronarisico zou vormen en het mentale welzijn van studenten onder immense druk staat. ‘Studenten hebben met verschillende initiatieven bewezen dat ze op een verantwoorde manier met de maatregelen om kunnen gaan. Geef ze daarom ook de ademruimte die ze nodig hebben. Veiligheid staat in alle gevallen voorop”, aldus LSVb-vicevoorzitter.

De studentenvakbond vraagt zich af hoe lang dit nog door kan gaan. De huidige generatie jongeren staat volgens de bond voor veel grote uitdagingen. Chiappino voorziet een ontwikkelingsachterstand als de druppel die de emmer doet overlopen. ‘Het opsluiten van jongeren houdt niet lang meer stand. Studenten beginnen hun leven niet alleen met torenhoge studieschulden, maar als we niet oppassen ook met een enorme ontwikkelingsachterstand.’