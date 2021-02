Vrouw beruchte drugsbaas El Chapo gearresteerd op vliegveld VS

De vrouw van de beruchte Mexicaans drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, de voormalig leider van het Mexicaanse Sinaloa-kartel, is maandag door de Amerikaanse autoriteiten gearresteerd op een vliegveld in de staat Virginia. Ze werd opgepakt toen ze via Dulles International Airport, net buiten Washington, in de Verenigde Staten arriveerde, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.