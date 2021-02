Baudet noemt tribunaal tegen nazi’s illegitiem, partijen woedend

Het oorlogstribunaal in Neurenberg waar nazi’s na de Tweede Wereldoorlog voor oorlogsmisdaden werden veroordeeld, was niet legitiem vindt Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Hij haalt zich daarmee de woede op de hals van onder meer PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen en D66-leider Sigrid Kaag.

Baudet deed de uitspraken tijdens een campagnebijeenkomst in Gouda, nadat hem werd gevraagd of politici die nu verantwoordelijk zijn voor het coronabeleid ook voor een tribunaal moeten verschijnen wegens vermeende misdaden. Hij is tegen ‘strafrecht met terugwerkende kracht’ en daarmee ook tegen het Neurenberg Tribunaal. Baudet haalde Neurenberg aan, omdat de vraagsteller hier ook aan refereerde, zegt hij op Twitter.

Ploumen vindt de uitspraken van de Forum-voorman ‘walgelijk. Een nieuw dieptepunt in het repertoire van Baudet”, schrijft ze op Twitter.

‘Hoe durft Baudet dit gerechtshof illegitiem te noemen?”, vraagt Kaag zich af. Volgens haar staat het proces in Neurenberg voor ‘gerechtigheid, het recht ten overstaan van de gruwelen van de Shoah”. Ook wil ze weten hoe de VVD en het CDA nog met FVD kunnen samenwerken in de provincie Noord-Brabant, waar de partijen een coalitie vormen.

Baudet vindt de reacties op zijn uitspraken ‘ophef”, schrijft hij op Twitter. Zijn partijgenoot en rechterhand Freek Jansen, die op plek 7 van de kandidatenlijst voor de partij staat, zou volgens HP/De Tijd eerder de Holocaust gerelativeerd hebben. Het tijdschrift baseerde zich op rechtbankstukken die het in bezit had. Het vermeende antisemitisme binnen FVD leidde eind vorig jaar tot een scheuring en leegloop van de partij.