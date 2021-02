Poetin en Loekasjenko gaan skiën na overleg in Sotsji

Sinds Loekasjenko de winst claimde van de verkiezingen op 9 augustus is er massaal gedemonstreerd in Wit-Rusland. Actievoerders eisen zijn aftreden omdat hij zou hebben gefraudeerd met de verkiezingsuitslag. De protesten zijn met harde hand neergeslagen. Meerdere oppositieleiders zitten vast.

Moskou heeft het buurland steun toegezegd en verstrekte in de herfst een lening van 1,5 miljard dollar. Loekasjenko bedankte Poetin daarvoor. ‘Het geld is niet verspild”, zei hij. De protesten tegen hem zouden niet ter sprake zijn gekomen.

Afhankelijk

De Wit-Russische economie is sterk afhankelijk van Rusland. Poetin gaf aan dat er dagelijks overleg is tussen beiden landen, waarbij ‘bepaalde problemen’ worden opgelost. Moskou ziet het armlastige buurland als een strategische bufferzone tegen de NAVO.

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja erkende afgelopen weekend dat de protestbeweging tegen Loekasjenko vooralsnog niet aan de winnende hand is. ‘Onze strategie is om ons beter te organiseren, om het regime constant onder druk te zetten totdat de mensen weer klaar zijn om de straat op te gaan, misschien in het voorjaar”, zei ze tegen een Zwitserse krant. Ze heeft haar toevlucht gezocht in Litouwen.