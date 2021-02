Ollongren wil vergunning om malafide verhuurders aan te pakken

Verschillende gemeenten experimenteren al met zo’n vergunning en zijn enthousiast over de werking ervan, aldus Ollongren maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom wil de minister de ervaringen van gemeenten omzetten in een wetsvoorstel.

Die wet moet het voor alle gemeenten mogelijk maken om verhuurders te toetsen aan landelijke voorschriften. Een algemene vergunningsplicht voor alle verhuurders kost gemeenten echter te veel werk. Daarom hoeven verhuurders die zich aan de regels houden geen vergunning aan te vragen, zo is het idee.

Verplicht tot aanvragen

Verhuurders die wél regelmatig de huurregels overtreden, bijvoorbeeld door huurders te intimideren of discrimineren of door panden te verhuren voor illegale praktijken, zouden in de nieuwe situatie verplicht kunnen worden tot het aanvragen van een vergunning. Als ze niet aan de voorwaarden voor die vergunning voldoen, kan de gemeente de vergunning intrekken en het beheer van het pand overnemen.

Met het wetsvoorstel geeft Ollongren gehoor aan de wens van de Kamer om een vergunningstelsel voor verhuurders in te voeren en zo malafide verhuurders aan te pakken. Het is nog niet duidelijk wanneer de minister precies met het voorstel komt.