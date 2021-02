Miljoen coronavaccinaties gezet in Nederland

De teller van het aantal gezette coronavaccinaties is maandagmiddag de grens van een miljoen gepasseerd. Volgens het coronadashboard van het kabinet zijn tot en met zondag 1.014.290 prikken gezet. Dit aantal is een benadering, want voor langdurige zorginstellingen en huisartsen is het gebaseerd op het aantal doses vaccin dat het RIVM heeft afgeleverd.