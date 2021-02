Definitief einde aan smaadzaak pornoactrice tegen Trump

Daniels diende in april 2018 een aanklacht in tegen Trump wegens smaad nadat die op Twitter haar betrouwbaarheid in twijfel had getrokken. Zij had beweerd dat ze was bedreigd nadat ze had aangekondigd uit de school te klappen over een seksuele relatie die ze zou hebben gehad met Trump.

Een rechter in Los Angeles oordeelde in 2018 al dat geen sprake was van smaad, maar dat Trump gebruikmaakte van zijn recht op vrije meningsuiting

Trumps advocaat Michael Cohen betaalde de pornoactrice in 2016 vlak voor de presidentsverkiezing ‘uit eigen zak’ 130.000 dollar zwijggeld. Trump zei eerder daar niets van te hebben geweten en ontkende ook het slippertje met Daniels.