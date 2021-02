Weekend-lockdowns aan de Côte d’Azur

De autoriteiten stellen dat deze lockdowns verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan en de volle ziekenhuizen wat lucht geeft na een stijging van het aantal vastgestelde besmettingen. Er zijn in de regio, vooral in en rond Nice, in een week tijd 588 besmettingen vastgesteld en dat is ongeveer drie keer het nationale gemiddelde.

De draconische maatregel van een totale lockdown thuis is vaker opgelegd in de coronacrisis in Frankrijk. Het is vooral vooral een kwelling voor armere gezinnen die in hoogbouw in kleine flats wonen. In Nice leeft volgens officiële statistieken meer dan een vijfde van de bevolking in bittere armoede. Het is daarmee een van de armere steden in het land waar over het algemeen een grote stad worstelt met een armoedepercentage van 15 procent.