Coronavaccins lijken uitstekend te werken bij Schotten

De vaccinatiecampagne in Schotland lijkt succesvol en ziekenhuisopnames als gevolg van Covid-19 tot een minimum terug te kunnen dringen. Volgens voorlopige resultaten van een onderzoek onder de Schotse bevolking van 5,4 miljoen mensen lijkt het gevaar dat ziekenhuisopname noodzakelijk wordt, vier weken na de eerste inenting enorm geweken. Het gaat om 85 procent van de mensen die een Pfizer/BioNTech vaccin kregen en 94 procent van de mensen die een dosis van AstraZeneca kregen toegediend.

De studie is uitgevoerd door het Usher Institute van de Universiteit van Edinburgh en ze bemoedigt professor Aziz Sheikh van het instituut. Volgens hem toont het voorlopige resultaat van het onderzoek onder Schotten voor het eerst op een nationaal niveau aan dat de vaccinatiecampagne werkt tegen ziekenhuisopnames. Het coronavirus is voornamelijk gevaarlijk voor zeer oude patiënten. Onder de mensen ouder dan tachtig jaar was het ‘beschermingspercentage’ 81 procent onder de Schotten.