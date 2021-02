Frans luxebedrijf neemt belang in champagnemerk rapper Jay-Z

Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) neemt een belang van 50 procent in het champagnemerk Armand de Brignac van de bekende Amerikaanse rapper Jay-Z. Hoeveel geld de artiest daardoor opstrijkt, is niet naar buiten gebracht.

LVMH is eigenaar van luxemerken als Dior, Louis Vuitton en Sephora. Armand de Brignac bestaat sinds 2006 en wordt verkocht in Noord-Amerika, Azië en Europa. In 2019 werden meer dan een half miljoen flessen verkocht. Jay-Z, die in het echt Shawn Carter heet, zei trots te zijn dat LVMH, het bedrijf van de Franse miljardair Bernard Arnault, partner is geworden.