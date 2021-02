Italië verlengt reisverbod tussen regio’s

De verlenging is een van de eerste coronamaatregelen van de nieuwe regering van premier Draghi. Ook de strenge regels over het bezoeken van een ander huishouden blijven gelden. Zo’n bezoek is slechts in zeer beperkte mate toegestaan. In zogenoemde rode zones met een hoog coronarisico zijn privébezoeken verboden tot 27 maart.

Italië met zijn 60 miljoen inwoners introduceerde vorig jaar herfst een kleurensysteem met risicozones in de strijd tegen corona: rood betekent hoge coronawaarden en strikte lockdown. Bij oranje zones zijn de regels iets soepeler en in de gele gebieden zijn ze nog losser. Wel geldt overal in Italië een mondkapjesplicht en een avondklok vanaf 22.00 uur.