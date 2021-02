VN-baas: mensenrechten lopen gevaar door coronapandemie

Landen gebruiken coronamaatregelen als voorwendsel om mensenrechten te beperken. Andersdenkenden en onafhankelijke media wordt het zwijgen opgelegd, waarschuwt de baas van de Verenigde Naties, António Guterres. Onder het mom van coronabestrijding worden basisvrijheden afgeschaft, aldus de secretaris-generaal in een videoboodschap als openingsspeech voor een vergadering van de VN-mensenrechtenraad.

Guterres noemt geen namen. Maar volgens de VN-leider worden er in bepaalde landen strenge veiligheids- en noodmaatregelen afgekondigd om zogenaamd de coronacrisis te bestrijden. Feitelijk misbruiken de machthebbers de coronapandemie zodat de ‘meest fundamentele vrijheden’ van burgers verdwijnen. Hij spreekt over een vicieuze cirkel aan schendingen.

Guterres wijst op het uithollen van verkiezingen en het onderdrukken van de stem van de oppositie. Mensenrechtenactivisten, journalisten, advocaten en zelfs gezondheidsmedewerkers worden gearresteerd, vervolgd, geïntimideerd of in de gaten gehouden omdat ze coronabeperkingen bekritiseren of juist het gebrek aan maatregelen aan de kaak stellen.