‘EasyJet wil bemanning verplichten tot coronatesten’

Volgens de vakbond zou het testbeleid te allen tijde gebaseerd moeten zijn op vrijwillige keuzes van werknemers. Een verplichting tot een coronatest zou juridisch gezien niet eens kunnen, stelt de VNC. De vereniging tekent formeel protest aan bij easyJet en vraagt zich af waarom de Britse prijsvechter het testen van bemanningsleden niet op dezelfde manier oplost als bijvoorbeeld KLM.

Bij KLM is het testbeleid ingericht via zogenoemde omgekeerde vrijwilligheid. Dat wil zeggen dat elk crewlid in principe akkoord is met testen tenzij men zelf actief aangeeft niet getest te willen worden.

In de eerste instantie leek easyJet ook welwillend tegenover deze insteek te staan, geeft VNC aan. Maar later claimde het bedrijf volgens de bond dat het administratief onuitvoerbaar zou zijn. De VNC zet daar grote vraagtekens bij: ‘Als het bij het veel grotere KLM wel lukt, dan zou het voor de 174 easyJet crewleden op de basis Amsterdam ook geen probleem moeten vormen.’