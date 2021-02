Regionale luchthavens overschreden geluidsnormen niet door corona

De regionale vliegvelden in Maastricht, Lelystad en Rotterdam hebben het afgelopen jaar de geluidsnormen niet overschreden. Dat komt volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doordat er een stuk minder gevlogen is in 2020 vanwege de coronamaatregelen.

De ILT deed onderzoek naar de vliegvelden Maastricht Aachen Airport (MAA), Lelystad Airport (LA) en Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Voor alle regionale luchthavens in Nederland gelden geluidsnormen en regels voor het gebruik van de luchthaven. Zo moet er zo min mogelijk boven bewoond gebied gevolgen worden. De ILT controleert dat elk jaar en kan als dat nodig is sancties opleggen.

Dit jaar wijkt de rapportage erg af van voorgaande jaren vanwege de coronamaatregelen, stelt de ILT. De inspectiedienst heeft in de controleperiode, tussen 1 november 2019 en 31 oktober 2020, geen maatregelen hoeven treffen vanwege geluidsoverschrijdingen.

Vanaf Maastricht Aachen Airport vertrokken een paar nachtelijke corona-gerelateerde vrachtvluchten. Daarbij was de ILT coulant en trad hier niet tegen op. Rotterdam The Hague Airport halveerde het aantal nachtvluchten. Daarvan werden acht vluchten nader onderzocht, maar daar zaten geen overtredingen tussen. Ook bij Lelystad Airport was er een sterke afname van de geluidsoverlast doordat er minder vluchten vertrokken.