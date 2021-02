Schaakrubriek: Julio Granda Zuniga logeerde enkele dagen bij mij

De opening 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 heet nog steeds Spaans of Ruy Lopez en is nog altijd populair, zeker bij de clubspelers. Men zou kunnen denken dat deze opening nu wel helemaal geanalyseerd is. Maar toch heeft Ioannis Simeonidis alle schakers weer bediend met ‘a complete and surprising repertoire’ tegen de Ruy Lopez: Carlsen ‘s Neo-Moller, verschenen bij New In Chess (€22,95). Deze opening kenmerkt zich onder andere doordat geen b5 wordt gespeeld en door de zet Lc5. Het is dus vooral een goed boek voor zwart, die wellicht daarmee de witspeler, die dit boek ten onrechte niet heeft gekocht, kan verrassen. Alle varianten worden deskundig uitgelegd met aan het eind van ieder hoofdstuk een goede conclusie.

Aan het slot 45 diagrammen al..

