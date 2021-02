Britse premier presenteert stappenplan uit de lockdown

De Britse premier Johnson presenteert maandagavond een globaal schema dat aangeeft wanneer de coronamaatregelen worden afgebouwd. Het begint op 8 maart met de heropening van de scholen en dan worden ook beperkingen voor de naschoolse sport in de open lucht opgeheven. Bewoners van verzorgingstehuizen in Engeland mogen volgens Britse media weer regelmatig bezoek ontvangen van een persoon.

De bewindsman verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma, Nadhim Zahawi. zei dat de scholen op 8 maart weer opengaan en meer mensen buiten mogen samenkomen: zes personen of twee huishoudens. Drie weken later wordt naar verwachting buiten sporten weer mogelijk, inclusief voetbal en tennis. De regering zal waarschijnlijk ook de bewegingsvrijheid verruimen en toestaan dat mensen weer uit hun district of regio mogen reizen, maar nog niet om ergens anders te overnachten.

Bij elke stap naar de volgende fase van de versoepeling zullen de autoriteiten nagaan hoe het met het gevaar van het coronavirus is gesteld. Ze kijken dan niet speciaal of het aantal besmettingen toeneemt of afneemt, maar of de besmettingen leiden tot veel meer ziekenhuisopnames. De regering voorziet dat de voortvarende vaccinatiecampagne ertoe bijdraagt dat een stijgend aantal vastgestelde besmettingen niet automatisch leidt tot veel meer ziekenhuisopnames.

De vier delen van het Verenigd Koninkrijk bepalen elk hun eigen coronabeleid. In Schotland bijvoorbeeld gaan maandag de scholen open voor de jongste kinderen en ook in Wales wordt weer in de klas onderwezen aan kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar en op sommige plaatsen ook aan middelbare scholieren. In Noord-Ierland wordt het beleid van beperkingen 18 maart weer onder de loep genomen. De meesten van de bijna 68 miljoen Britten wonen in Engeland, dat 56 miljoen inwoners telt.