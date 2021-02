‘Trump bood Kim Jong-un lift aan in Air Force One’

Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een lift aangeboden in de Air Force One. Dat gebeurde volgens een nieuwe documentaire van de BBC na hun top in Vietnam.

De mannen hadden in 2019 in Hanoi gepraat over het Noord-Koreaanse nucleaire programma. De top leidde niet tot een doorbraak, maar wel tot een opmerkelijk aanbod van Trump. Die bood naar verluidt aan de dictator naar huis te vliegen in zijn presidentiële toestel.

Trump wist dat Kim een lange treinreis had moeten maken om naar de top te komen. ‘De president zei: ‘ik kan je in twee uur naar huis brengen’. Kim weigerde”, zei de voormalig topmedewerker Matthew Pottinger van de Nationale Veiligheidsraad tegen de Britse omroep.

De toenmalige president zou zelfs de meest ervaren diplomaten hebben verrast met dat aanbod. Als Kim had geaccepteerd, hadden de dictator en zijn medewerkers Air Force One van binnen gezien. Ook had het toestel met Trump dan mogelijk het Noord-Koreaanse luchtruim moeten binnenvliegen. Dat zou tot allerlei veiligheidsproblemen hebben geleid.