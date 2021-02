China wil dat president Biden handelstarieven en sancties schrapt

De minister had het over ‘irrationele onderdrukking’ van de technologische vooruitgang van China door de Amerikaanse sancties tegen technologiebedrijven zoals Huawei Technologies. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan Huawei vanwege vermeende nauwe banden van het telecombedrijf met het Chinese leger en wegens risico op spionage.

Peking wil dat de twee landen weer in gesprek gaan over hun relatie. Volgens Wang kunnen China en de VS nog steeds ‘samen dingen voor elkaar krijgen voor de wereld”. Tot dusver heeft de regering-Biden aangegeven door te willen gaan met de harde lijn tegen China die door Trump was ingezet op het gebied van handel.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zei vorige week nog dat de handelstarieven tegen China voorlopig in stand blijven en dat eventuele veranderingen afhangen van de mate waarin Peking zich houdt aan handelsovereenkomsten.