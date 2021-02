AEX koerst af op lager begin van drukke cijferweek

Beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs maken zich maandag op voor een nieuwe, drukke cijferweek. De week begint relatief rustig nu het cijferseizoen langzaam ten einde loopt. Later in de week geven onder meer de AEX-bedrijven ASMI en Wolters Kluwer nog een kijkje in de boeken en komen de economische groeicijfers uit Duitsland en de Verenigde Staten naar buiten. Ook wordt uitgekeken naar de verklaring die centralebankpresident Jerome Powell dinsdag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres over het stimuleringsbeleid van de Federal Reserve.

De Amsterdamse aandelenbeurs koerst op basis van de openingsindicatoren af op een lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting licht lager openen, na de koerswinsten op vrijdag. Beleggers houden daarbij de ogen gericht op de stijgende rentes op de obligatiemarkten. De koersen van obligaties, die in tegengestelde richting bewegen van de rente, staan onder druk door de vooruitzichten van een sterk economisch herstel van de coronacrisis. Hogere marktrentes maken aandelen als belegging echter minder aantrekkelijk.

In de strijd tegen het coronavirus wil Groot-Brittannië eind juli alle volwassenen in het land hebben ingeënt. Tot nu toe hebben meer dan 17 miljoen Britten een eerste vaccinatie gekregen, bijna een op de drie inwoners boven de achttien jaar. De Britse premier Boris Johnson zal later op de dag het stappenplan van de regering bekendmaken voor een gefaseerde versoepeling van de coronamaatregelen.

Chipsector

De chipsector blijft eveneens in de belangstelling staan. De Amerikaanse regering heeft Taiwan om hulp gevraagd bij het oplossen van het wereldwijde tekort aan chips in de auto-industrie. Chipbedrijven hebben door de coronapandemie moeite om voldoende chips te leveren aan autofabrikanten, die hiervan veel last hebben. De problemen in de chipsector zijn volgens kenners ontstaan door de sterke vraag naar chips voor smartphones, laptops en spelcomputers, omdat veel mensen thuis moeten blijven vanwege de virusuitbraak.

De Duitse autofabrikant Volkswagen liet weten niet alleen last te hebben van een tekort aan chips voor zijn auto’s, maar ook zijn er niet genoeg accu’s. De productie van de hybride-versie van de nieuwe Golf lijdt daaronder. Volkswagen heeft aangekondigd extra toeleveranciers aan zich te binden voor de accu’s.

De euro was 1,2117 dollar waard, tegenover 1,2135 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,2 procent tot 59,96 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent op 63,78 dollar per vat.