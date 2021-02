Bedrijven Myanmar dicht uit protest tegen staatsgreep

Bedrijven in Myanmar hebben maandag de deuren gesloten uit protest tegen de militaire staatsgreep. Ook gingen weer tienduizenden betogers de straat op, ondanks het dodelijke geweld dat afgelopen weekend is gebruikt bij protestacties.

Naast lokale winkels sloten ook filialen van sommige internationale ketens de deuren. Het ging onder meer om fastfoodrestaurants van KFC en thuisbezorgdiensten. Dat gebeurde nadat was opgeroepen tot een grote staking.

De autoriteiten hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van verdere escalatie. ‘Demonstranten zijn mensen nu aan het ophitsen, vooral emotionele tieners en jongeren, om een pad van confrontatie te volgen dat ze levens zal kosten”, staat in een verklaring die is verspreid via staatsomroep MRTV.

Grote protesten

Ondanks die waarschuwing waren er weer grote protesten in de metropool Yangon, hoofdstad Naypyidaw en de steden Myitkyina en Dawei. Een 22-jarige betoger erkende maandag wel dat ze bang is en gebeden heeft opgezegd voordat ze ging demonstreren. ‘Mijn moeder hield me niet tegen. Ze zei alleen: wees voorzichtig.’

Het land beleefde zaterdag de bloedigste dag sinds het leger begin deze maand regeringsleider Aung San Suu Kyi afzette. Er vielen twee doden toen de politie begon te schieten op betogers in de stad Mandalay. Daarmee steeg het dodental door het geweld tegen demonstranten naar drie.

Begrafenis

Er kwamen zondag ook honderden mensen af op de begrafenis van Mya Thwate Thwate Khaing, een jonge vrouw die op 9 februari is neergeschoten en later overleed. Ze groeide uit tot een symbool van het verzet tegen de militaire machthebbers.

De generaals grepen de macht in de nasleep van de verkiezingen van eind vorig jaar. Toen won de politieke partij van Nobelprijswinnares Suu Kyi overtuigend van een partij die is gelieerd aan het leger. Dat accepteerde die uitslag niet en zei dat is gefraudeerd. De militairen beloven nieuwe verkiezingen te zullen houden.