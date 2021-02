Coronanoodsteun ook beschikbaar voor dierentuinen

Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 waren de dierentuinen twee maanden lang gesloten. In november moesten ze opnieuw twee weken dicht en sinds medio december is dat opnieuw het geval. In de tussengelegen periodes mochten zij slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen.

Op basis van het omzetverlies wordt vastgesteld welk deel van die kosten dierentuinen vergoed krijgen. Dierentuinen die een beroep doen op de regeling moeten een reorganisatieplan indienen.

Het kabinet heeft al 17 miljoen euro extra opzijgelegd voor het geval het steunpakket onvoldoende blijkt.