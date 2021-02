Voor zesde avond op rij rellen en arrestaties in Spanje om rapper

Voor de zesde avond op rij waren er in Barcelona protesten naar aanleiding van de arrestatie van de Spaanse rapper Pablo Hasél. Het protest zondagavond was kleiner en er waren minder rellen dan in de voorgaande nachten.

Spaanse media schatten dat ongeveer 1.000 mensen deelnamen, vergeleken met zeker 6.000 een dag eerder. Kleinere demonstraties werden gemeld in Girona en Bilbao. De politie werd nog af en toe bekogeld met flessen, vuilnisbakken en rotjes. Ook sneuvelden er weer enkele winkelruiten.

De politie arresteerde vijf mensen die een kledingwinkel plunderden, meldde de krant El Periodico. Sinds het begin van de protesten zijn in Barcelona 106 mensen gearresteerd, onder wie 32 minderjarigen.

Bij de protesten zondag droegen sommige van de overwegend jonge demonstranten in Barcelona borden met de boodschap ‘Jullie hebben ons geleerd dat vreedzaam zijn zinloos is”.

In heel Spanje gaan sinds dinsdag honderden mensen de straat op om te demonstreren voor de vrijlating van Hasél. De rapper werd dinsdag opgepakt nadat hij in 2018 was veroordeeld tot negen maanden cel vanwege majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme in zijn teksten.

Hasél weigerde de gevangenis in te gaan en had zich verschanst in de universiteit van zijn geboorteplaats Lleida. Veel demonstranten noemen zijn arrestatie een inperking van de vrijheid van meningsuiting in Spanje.