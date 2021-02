IAEA kan voorlopig doorgaan met controle Iraans kernprogramma

Rafael Grossi, de algemeen directeur van het internationaal atoomagentschap IAEA, heeft een voorlopig akkoord gesloten met Iran over de voortzetting van de ‘noodzakelijke’ controle van nucleaire activiteiten in het land. De inspecteurs krijgen echter beperktere toegang. Teheran kondigde afgelopen week aan de samenwerking met de IAEA met ingang van dinsdag op een heel laag pitje te zetten.

‘Wat we zijn overeengekomen is iets dat levensvatbaar is, het is nuttig om de kloof die we hebben te overbruggen, het redt de situatie voor dit moment. We hebben een verstandig resultaat”, aldus Grossi zondagavond na terugkeer in Wenen.