Kappers blij met mogelijke versoepeling: het ziet er hoopvol uit

De kappersbranche is blij met het nieuws dat de kappers waarschijnlijk vanaf 2 maart weer open mogen. ‘Dinsdag wordt het pas echt duidelijk, maar alles wat ik in de media lees, ziet er erg hoopvol uit”, reageert een woordvoerder van kappersbranchevereniging ANKO.

‘Deze ontwikkeling past bij ons verhaal. We roepen al weken dat we veilig open kunnen”, zegt de woordvoerder. Het kabinet wil de kappers onder bepaalde voorwaarden openen, vertelden ingewijden zondagavond in verschillende media. Zo mag een bezoek aan de kapper alleen op afspraak, en met triage, om zeker te zijn dat de klant geen klachten heeft. ‘Dat klinkt goed, want dat was ook al zo voordat we moesten sluiten”, aldus de woordvoerder. Verder kunnen versoepelingen na enkele weken misschien weer teruggedraaid worden als blijkt dat de besmettingen weer flink oplopen.

Niet-medische contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs zijn sinds de tweede lockdown gesloten. Volgens ANKO is recent uit nieuw Duits onderzoek van de Technische Universität Berlin in aanloop naar de heropening van winkels in Duitsland gebleken dat de kappers geen besmettingshaarden zijn en geen besmettingsgevaar vormen. Onlangs pleitte de branche al voor heropening van kapsalons, onder meer vanwege de steeds nijpender wordende financiële situatie van de kappers.

Op dinsdag komen de betrokken bewindspersonen bij elkaar voor corona-overleg dat zal worden gevolgd door een persconferentie van premier Mark Rutte en Hugo de Jonge.