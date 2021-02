Kiesraad Ecuador: Arauz en Lasso resterende presidentskandidaten

De conservatieve bankier Guillermo Lasso neemt het op 11 april in de tweede ronde van de Ecuadoriaanse presidentsverkiezing op tegen de progressieve econoom André Arauz. Dat heeft de nationale kiesraad CNE zondag bekendgemaakt.

Arauz was op 7 februari de duidelijke favoriet van de stemgerechtigden in het Zuid-Amerikaanse land. Hij kreeg 32,72 procent achter zich. Lasso kwam volgens de officiële uitslag van de eerste ronde uit op 19,74 procent, iets meer dan zijn naaste rivaal Yaku Pérez (19,39 procent). Het verschil tussen beiden was 32.600 stemmen.

Milieuactivist Pérez, een vertegenwoordiger van de oorspronkelijke bevolking van Ecuador, maakte al meteen bezwaar tegen het voorlopige resultaat van de eerste stembusgang. Volgens hem is er gemanipuleerd en gefraudeerd. Hij eiste een hertelling in 17 van de 24 provincies. De CNE wees dat verzoek af omdat Pérez onvoldoende bewijs leverde voor zijn bewering.