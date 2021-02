Israëlische stranden besmeurd na olielek

Het leger kondigde aan duizenden soldaten in te zetten om te helpen bij de schoonmaakoperatie. Milieugroeperingen spraken van een ramp terwijl ze beelden toonden van met teer bedekte schildpadden.

Mogelijk is een schip dat op 11 februari passeerde de oorzaak van de vervuiling. Minister Gila Gamliel van Milieubescherming zei dat er naar negen schepen wordt gekeken die in de buurt waren. Zij denkt dat er een grote kans is dat het verantwoordelijke schip wordt gevonden. De schade zou dan kunnen worden verhaald op de eigenaar of diens verzekeraar.