‘Ligging vliegveld Maastricht ongeschikt voor groot luchtverkeer’

‘De ligging van Maastricht Aachen Airport (MAA) is volstrekt ongeschikt voor groot passagiers- of vrachtluchtverkeer. Bovendien is de luchthaven zo wanhopig op zoek naar klanten dat obscure maatschappijen worden aangetrokken met verouderde toestellen die een duidelijk risico vormen.’ Dat stelt burgerinitiatief Alliantie Tegen uitbreiding MAA zondag. De groep bestaat uit allerlei natuur- en milieuclubs en mensen die zich verenigd hebben tegen de uitbreiding van het vliegveld.

De reactie komt nadat zaterdag een regen hete metalen brokstukken omlaag kletterde op het dorp Meerssen, vlakbij het vliegveld. Daardoor raakten een vrouw en een kind lichtgewond en werd er veel schade aangericht aan auto’s en woningen. Oorzaak was een explosie en een daarop volgende brand in de linkermotor van een Boeing 747-400 van Longtail Aviation, dat net van MAA was opgestegen met bestemming New York. Het vrachtvliegtuig maakte een noodlanding op het vliegveld in Luik.

Volgens de alliantie zijn er zowel in de gemeenten Beek als Meerssen ‘al zoveel incidenten geweest met losgevlogen dakpannen, dat het uitblijven van ernstige slachtoffers een wonder is”. Nog afgezien van de volgens de alliantie ‘enorme lawaaioverlast van grote vliegtuigen vlak boven de daken van onze huizen”.

Motorproblemen

Volgens de Alliantie is de Boeing 747 die zaterdag motorproblemen kreeg een vijfdehands toestel dat dertig jaar oud is. De vliegmaatschappij Longtail Aviation die met het toestel vliegt, is volgens de Alliantie op Bermuda gevestigd. De Alliantie noemt Longtail een ‘avonturier’ met drie verouderde vrachtvliegtuigen. ‘Longtail Aviation was ons in de afgelopen weken al als ‘nieuwe klant’ opgevallen vanwege het exceptionele lawaai van de oude Boeings. Maar het kan dus nog erger”, aldus de Alliantie.

Volgens deze groep tegenstanders van de luchthaven werkt het groeiverdienmodel van MAA de risico’s in de hand. De Alliantie roept de provincie Limburg, eigenaar van het vliegveld, op zijn verantwoordelijkheid te nemen en de veiligheid en gezondheid van de bevolking rondom de luchthaven te beschermen.

‘Wat er exact is gebeurd waardoor de motorbrand ontstond is op dit moment nog niet duidelijk”, laat het vliegveld in een reactie weten. ‘De Onderzoeksraad en Luchtvaartpolitie doen hier onderzoek naar, waaraan wij en de luchtvaartmaatschappij onze volledige medewerking verlenen. Het heeft geen zin op deze onderzoeken vooruit te lopen door te speculeren.’

De provincie Limburg kon zondagochtend nog niet direct reageren.