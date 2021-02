Cultuurminister sluit nieuw steunpakket cultuursector niet uit

Als de coronacrisis nog even doorzet, komt er zeker nog een steunpakket voor de cultuursector. Dat zegt cultuurminister Ingrid van Engelshoven tegen het ANP. Ze was zaterdag met de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma bij het zogenoemde Fieldlab-evenement in het Beatrix Theater in Utrecht, waar cabaretier Guido Weijers voor publiek optrad. ‘Ik hoop echt dat hier een hele belangrijke stap is gezet naar het verder openzetten van de theaters”, aldus Van Engelshoven. ‘Als we hier hebben kunnen laten zien dat het veilig kan, is er ook meer mogelijk.’

Ook wordt gewerkt aan verder perspectief voor de sector, onder andere door de onderzoeksuitslagen van dit evenement te beoordelen. Daaruit moet blijken of de opzet zoals die zaterdag was, geschikt is voor een vervolg. Waarom dat pas bijna een jaar na de uitbraak van de coronacrisis wordt gedaan? ‘We hadden een heel ander perspectief, namelijk dat we eerder deze crisis uit zouden komen. We hadden dit eerder willen doen, maar toen kwam de Britse variant. We zijn echt al een tijd samen onderweg.’

Het publiek tijdens het proefevenement was zaterdag opgedeeld in groepen van 250, 200 en 50. Elke ‘bubbel’ had een eigen ingang en toiletruimte en eigen regels: zo moesten sommigen mondkapjes dragen en anderen achter een spatscherm zitten. Alle bezoekers werden van tevoren getest en droegen tijdens het evenement een bewegingssensor zodat achteraf te zien is hoeveel contact ze onderling hebben gehad en waar ze allemaal zijn geweest. Over een aantal dagen worden ze opnieuw getest.

De voorstelling van Guido Weijers was het tweede proefevenement van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. Eerder deze week werd gestart met een zakelijk congres in het Beatrix Theater.

De minister is nu druk met het uitwerken van het garantiefonds, waar onder andere festivals op kunnen terugvallen wanneer de festivalzomer toch niet door kan gaan vanwege de coronacrisis. ‘We monitoren van dag tot dag en we doen wat nodig is”, aldus de minister. Of het meest recente steunpakket voor de sector daarmee dan ook het laatste is? ‘Zeker niet.’