Auto met 4 inzittenden te water in Amsterdam, bestuurster vermist

Een auto met vier inzittenden is bij de Nieuwendammerdijk in Amsterdam in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 te water geraakt in een zijtak van het IJ. Volgens de brandweer konden drie oudere kinderen het voertuig snel verlaten. Drie duikteams hebben ruim een uur gezocht naar de bestuurster van de wagen, maar hebben haar niet kunnen vinden. Volgens een woordvoerster gaat het om de moeder van de kinderen.

De zoektocht is gestaakt en de politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.