34 aanhoudingen na rellen in Spanje om opsluiting rapper

Spaanse agenten hebben 34 mensen opgepakt nadat voor de vijfde dag op rij rellen ontstonden toen demonstranten actievoerden tegen de opsluiting van rapper Pablo Hasél. In Barcelona werden 31 relschoppers aangehouden vanwege ‘openbare wanorde en plunderingen”, in Lleida een en twee in Tarragona, maakte de politie in de nacht van zaterdag op zondag bekend.

Actievoerders in Barcelona gooiden ruiten in van winkels, bekogelden de politie met flessen en wierpen barricades op met in brand gestoken containers. Ook werd er een brandje gesticht bij een beursgebouw. Bij ongeregeldheden op vrijdag waren bankgebouwen doelwit van demonstranten. De politie gebruikte rubberkogels om de menigte uiteen te drijven.

Bij het protest in Barcelona zouden duizenden mensen aanwezig zijn. De politie spreekt van 6000 actievoerders. Ook elders in Spanje vonden wederom protesten plaats, onder meer in Madrid en Pamplona, maar die verliepen voornamelijk vreedzaam. In Catalonië waren er behalve in Barcelona ook acties in Tarragona, Sabadell, Lleida, Girona en Reus, meldden lokale media.

In heel Spanje gaan sinds dinsdag honderden mensen de straat op om te demonstreren voor de vrijlating van Hasél. De rapper werd dinsdag opgepakt nadat hij in 2018 was veroordeeld tot negen maanden cel vanwege majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme in zijn teksten.

Hasél weigerde de gevangenis in te gaan en had zich verschanst in de universiteit van zijn geboorteplaats Lleida. Veel demonstranten noemen zijn arrestatie een inperking van de vrijheid van meningsuiting in Spanje.