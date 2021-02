‘Trump spreekt 28 februari op congres CPAC’

Donald Trump zal op 28 februari tijdens het jaarlijkse congres van conservatieve activisten (CPAC) in de Amerikaanse stad Orlando in Florida een toespraak houden. Het gaat om zijn eerste publieke optreden sinds hij het Witte Huis heeft verlaten.

De voormalig president zal de toekomst van de Republikeinse partij en de conservatieve beweging bespreken, zeiden anonieme bronnen tegen persbureaus Bloomberg en Reuters. Ook valt Trump naar verwachting het nieuwe immigratiebeleid van president Joe Biden aan.

Tijdens de conferentie komen diverse leden van de voormalige regering van Trump, onder wie voormalig minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken en oud-minister van Huisvesting Ben Carson, en Republikeinse parlementsleden aan het woord. Er worden duizenden deelnemers verwacht. Het evenement is verplaatst van Washington, waar het de afgelopen decennia werd gehouden, naar Orlando.

Trump is de afgelopen maand grotendeels buiten de publiciteit gebleven. Vorige week werd hij door de Amerikaanse senaat vrijgesproken tijdens een impeachmentprocedure. Deze week gaf hij wel telefonische interviews aan conservatieve zenders om te spreken over het overlijden van de conservatieve radiopresentator Rush Limbaugh. Tijdens die interviews bleef hij volharden in zijn ongefundeerde claims van verkiezingsfraude door de Democraten, die voor zijn aanhangers de reden waren om in januari het parlementsgebouw aan te vallen.