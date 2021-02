Team Luchtvaarttoezicht van politie onderzoekt motorproblemen

Het Team Luchtvaarttoezicht van de nationale politie doet onderzoek naar het incident met het vrachtvliegtuig dat zaterdagmiddag onderdelen verloor boven het Limburgse Meerssen. De afdeling bekijkt of er sprake is van verwijtbare schuld, meldt de politie. Dit politieonderzoek staat los van de verkenning van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Bij het vrachtvliegtuig van maatschappij Longtail Aviation ontstond een motorbrand direct na het opstijgen. Het betreft een Boeing 747-400 die onderweg was naar New York. Als gevolg van de motorbrand heeft het toestel brokstukken verloren boven Meerssen. Bewoners van het dorp bij de luchthaven hoorden twee knallen en zagen steekvlammen uit de linkermotor. Neerkomende brokstukken veroorzaakten schade aan auto’s en huizen in Meerssen. Het toestel is op drie motoren verder gevlogen en in het Belgische Luik geland.

Een verkennend onderzoek door de OVV houdt in dat onderzoekers de feiten verzamelen om te bepalen of er een uitgebreid onderzoek nodig is. Daarvoor gaat de OVV gesprekken aan met de plaatselijke autoriteiten, de hulpdiensten en de luchthaven.

Een woordvoerder van Longtail Aviation zegt dat de luchtvaartmaatschappij haar volledige medewerking verleent aan de onderzoeken. De oorzaak van het uitvallen van de motor is nog niet bekend, zegt de woordvoerder. Mogelijk hebben de motorbladen tijdens de start iets aangezogen, oppert hij.