IAEA-chef arriveert in Iran voor overleg over atoominspecties

De chef van de IAEA, de ‘waakhond’ van de VN op het gebied van nucleaire projecten, Rafael Grossi, is zaterdag in Iran gearriveerd. Grossi zal daar onder andere praten over het plan van Teheran om IAEA-inspecteurs binnenkort niet langer vrije toegang te geven tot nucleaire installaties in het land.

Grossi spreekt dit weekeinde onder meer met Ali-Akbar Salehi, het hoofd van het Iraanse atoomenergieagentschap, en enkele hoge overheidsfunctionarissen. Ook zal hij waarschijnlijk een ontmoeting hebben met president Hassan Rohani.

Volgens waarnemers is het bezoek van Grossi vooral bedoeld om de opgelopen spanningen tussen Iran en de Westerse grootmachten te sussen. Teheran kondigde onlangs aan vanaf komende week niet langer onbeperkt toegang te zullen geven voor IAEA-inspecties, wat onderdeel was van de nucleaire deal die Iran in 2015 sloot met de VS, China, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland.

Diplomatie

Die overeenkomst is feitelijk een lege huls geworden sinds de VS zich in 2018 uit het internationale akkoord terugtrokken en nog strengere economische sancties tegen Iran afkondigden. Het akkoord was gericht op het indammen van de nucleaire ambities van Iran, dat de voorwaarden uit de deal sinds de Amerikaanse opzegging meermaals heeft overtreden.

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft herhaaldelijk gezegd dat hij in tegenstelling tot zijn voorganger Trump wel de diplomatieke weg met Iran wil bewandelen. Maar voor het in ere herstellen van het akkoord zou Iran het dan eerst zelf weer moeten naleven. Iran wil eerst de sancties afgeschaft zien en zet de VS onder druk om de eerste stap te zetten. Westerse landen zijn bang dat Iran zich steeds harder opstelt omdat er in juni presidentsverkiezingen zijn.