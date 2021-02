Guido Weijers na show: het publiek en ik waren hongerig voor dit

Voldaan en een tikkie emotioneel, dat is hoe Guido Weijers zaterdag aan het eind van de middag terugkijkt op zijn voorstelling Masterclass Geluk in het Beatrix Theater. Het was een proefvoorstelling bedoeld om te onderzoeken hoe theaters op een veilige manier met de coronacrisis kunnen omgaan. "Mensen waren hier echt aan toe, ze hadden honger naar een middagje uit", vertelt de cabaretier aan het ANP.

Het leek dan ook alsof hij nooit was weggeweest. Bij opkomst en aan het einde van de show kreeg Weijers een staande ovatie. "Ik heb gewoon m'n voorstelling gespeeld zoals ik altijd doe. Ik heb geen extra druk gevoeld om het leuker of grappiger te maken", vertelt de 43-jarige. "Je wilt natuurlijk heel graag dat het goed gaat. Maar toen ik opkwam en zag hoe mensen reageerden, was ik gerustgesteld."

De voorstelling van Weijers is het tweede proefevenement van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. De show is niet alleen de eerste theatervoorstelling in maanden die weer doorgaat, maar ook de eerste waarin weer meer dan dertig toeschouwers welkom zijn.

Toekomst

Weijers hoopt dan ook dat de uitslagen van dit onderzoek worden meegenomen in de toekomst. "Ik heb twee weken geleden met minister Hugo de Jonge gezoomd. Ik heb wel gezegd dat het heel tof zou zijn als hij de uitkomsten meeneemt in zijn beleid", vertelt hij. "Ik ben zelf vrij kritisch op de maatregelen, maar ik wil ook naïef blijven en geloven in wat ministers zeggen."

Toch is er volgens Weijers, die zegt dat het kabinet "eindelijk lef getoond heeft" met dit evenement, nog een hoop dat beter kan. Zo staat hij nog niet helemaal achter het steunpakket dat cultuurminister Van Engelshoven heeft uitgetrokken voor de sector. "Eerlijk, ik heb liever dat ze mij laten spelen dan dat ze me geld geven. Een theater kan niet langer zo door en ik werk liever voor mijn geld", vertelt hij. "En leuk dat het geld wordt verdeeld onder cabaretiers bij de publieke omroep, maar daar heb ik dus niets van gezien."

De cabaretier benadrukt dat mensen echt geen medelijden met hem hoeven te hebben. "Ik ben begonnen met het geven van webinars, dus zo kom ik wel rond", vertelt Weijers. Hoe het nu staat met het eigen geluk van Weijers na het spelen van de voorstelling Masterclass Geluk? "Hoe het met mijn lange termijngeluk staat, moet nog blijken uit het handelen van het kabinet. Maar mijn korte termijngeluk schiet nu zo'n beetje door het dak."