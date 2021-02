‘20 procent winkels moet sluiten als ze niet snel open kunnen’

Volgens de branchevereniging is er geen proportionele reden meer om de winkels nog langer dicht te houden. Zo dragen de winkels als doorstroomlocaties volgens de RND niet noemenswaardig bij aan de verspreiding van het coronavirus. Ook zijn er volgens directeur van de vereniging Eus Peters geen hogere ziekteverzuimcijfers in de winkelbranche. ‘Van winkelen word je niet ziek”, aldus Peters.

Tegelijkertijd vrezen zo’n 300.000 winkelmedewerkers die nu thuiszitten voor hun baan, zegt Peters. ‘Ik denk terecht, want die winkels zetten normaal 42 miljard euro per jaar om in hun winkels en hun webshops. Die webshops vangen op dit moment maar 15 procent gemiddeld op van het totaal.’ Volgens die berekening zouden gesloten winkels met elkaar zo’n 680 miljoen euro aan omzet per week mislopen.

INretail

Ook branchevereniging INretail vindt de lockdown voor winkeliers veel te lang duren. ‘De winkels moeten gewoon begin maart open. En dat kan ook. We hebben eerder al maandenlang bewezen dat winkels gewoon open kunnen zijn”, aldus een zegsman zaterdag. Hij wijst op de enorme schade die ondernemers door de gedwongen sluiting oplopen. Zo zijn er volgens hem al mensen die zich door de situatie gedwongen zagen hun huis of auto te verkopen.

Verder zijn winkeliers en horecaondernemers boos dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wel met voorstellen komt om weer publiek toe te laten bij evenementen en sportwedstrijden, maar nog geen perspectief biedt voor een heropening van winkels, restaurants en cafés.