Winkeliers en horecabranche boos na uitlatingen De Jonge

Vanaf april verwacht het kabinet dat het mogelijk is om ‘dagelijks enkele honderdduizenden mensen een testbewijs te geven”. Het ligt eerder voor de hand om die coronatestbewijzen in te zetten voor toegang tot de culturele sector en evenementen dan om naar kantoor te gaan, heeft De Jonge gezegd tegen de krant.

Op de vraag of de horeca dan in ieder geval begin maart kan starten met experimenten zoals nu met theaters gebeurt, antwoordde de bewindsman voorzichtig. ‘Daar is nog geen besluit over genomen, het lijkt me aan de vroege kant. Beter behoedzaam en in kleine stapjes, dan spijt achteraf en terug naar af.’ Ook voor de detailhandel kan hij nog niks concreets noemen.

INretail is niet te spreken over de woorden van De Jonge. De lockdown duurt winkeliers veel te lang, benadrukt een woordvoerder. Hij wijst op de enorme schade die ondernemers door de gedwongen sluiting oplopen. Zo zijn er volgens hem al mensen die zich door de situatie gedwongen zagen hun huis of auto te verkopen. ‘De winkels moeten gewoon begin maart open. En dat kan ook. We hebben eerder al maandenlang bewezen dat winkels gewoon open kunnen zijn”, aldus de zegsman.

De opstelling van de minister is ook tegen het zere been van KHN-voorzitter Robèr Willemsen. ‘Wij hebben onlangs een alternatieve routekaart aangeboden om de horeca weer op een veilige manier open te laten gaan, maar daar hebben we nog geen eens echt antwoord op gehad”, geeft hij aan. KHN beraadt zich momenteel op de vraag wat voor de branche nu het verstandigste is om te doen. Ook juridische stappen sluit Willemsen niet uit, al wil hij daar nog niet op vooruitlopen. ‘We kijken naar alles, bijvoorbeeld publiciteitsacties.’