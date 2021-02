Politie maakt eind aan illegaal bunkerfeest in Katwijk

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een eind gemaakt aan een illegaal bunkerfeest in de duinen van Katwijk. Volgens de politie was er aanvankelijk sprake van 50 tot 75 feestgangers, maar dat bleken er minder te zijn. Een tiental jongeren is bekeurd, ook wist een deel weg te vluchten door de duinen.

Op Facebook wijst de Katwijkse politie op de gevaren van feesten in bunkers. Naast het risico op coronabesmetting is er door de slechte luchtcirculatie kans op koolmonoxidevergiftiging. Ook kan de grond verschuiven. Bovendien verstoort zo’n feest de natuur en wordt er soms veel troep achtergelaten.