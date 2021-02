Straf Russische oppositieleider Navalni bekort met 1,5 maand

De gevangenisstraf van drie jaar voor de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is door een rechtbank in Moskou in hoger beroep met anderhalve maand bekort.

De bekende tegenstander van president Vladimir Poetin werd eerder deze maand veroordeeld hem tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar, waarvan hij nog zo'n twee jaar en acht maanden moest uitzitten. De rechter trekt daar nu nog een periode van zes weken vanaf die Navalni doorbracht onder huisarrest.

Navalni was veroordeeld omdat hij had nagelaten zich te melden bij de Russische autoriteiten terwijl hij voorwaardelijk vrij was. De politicus herstelde op dat moment in Duitsland nadat hij was vergiftigd met een zenuwgif. Zijn arrestatie in Rusland heeft geleid tot grootschalige straatprotesten en internationale kritiek.