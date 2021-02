Rusland keurt derde coronavaccin goed voor binnenlands gebruik

Premier Michail Misjoestin kondigde het derde vaccin - na Spoetnik V en het vorige maand gepresenteerde EpiVacCorona - aan op nationale televisie. ‘Vandaag is Rusland het enige land dat al drie vaccins tegen Covid-19 heeft”, aldus de minister-president.

Het vaccin is net als de eerdere goedgekeurd voordat een uitgebreide testfase was afgerond. Dat heeft tot wantrouwen geleid onder westerse wetenschappers, maar de eerste twee vaccins bleken ondanks het ontbreken van een derde uitgebreide test- en controlefase toch succesvol.

Spoetnik V werd in augustus goedgekeurd en grootscheepse inenting daarmee begon in december, nadat in de eerste fase een effectiviteit van 91,4 procent was vastgesteld. Sindsdien zijn twee miljoen Russen ingeënt met tenminste een injectie met Spoetnik V.

Tweehonderd proefpersonen

Ook de vaccinatie met het tweede middel EpiVacCorona, ontwikkeld door het Vector Instituut in Novosibirsk, staat op punt van beginnen. Dat middel lijkt 100 procent effectief te zijn, aldus de Russische toezichthouder in januari.

Het derde vaccin is ontwikkeld door het Tsjoemakov Centrum in Sint-Petersburg, vernoemd naar Michail Tsjoemakov die mede aan de basis stond van een vaccin tegen polio. Het CoviVac-vaccin wordt ook door middel van twee prikken toegediend met een interval van twee weken.

Het vaccin is getest op veiligheid bij 200 proefpersonen tussen de 18 en 60 jaar. Er zouden geen bijwerkingen zijn vastgesteld. Een fase-2-test is gaande. Desondanks worden volgens premier Misjoestin de eerste 120.000 doses in maart toegediend in het nationaal vaccinatieprogramma. Daarna laat het Tsjoemakov Centrum maandelijks een half miljoen doses van het vaccin produceren.

Rusland maakte zaterdag 12.953 nieuwe besmettingsgevallen in de laatste 24 uur bekend. Verder bezweken 480 mensen in het laatste etmaal aan Covid-19, wat het dodental op 82.876 brengt. Er zijn in Rusland tot dusver 4,1 miljoen coronabesmettingen vastgesteld.