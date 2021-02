VS roepen militair regime Myanmar op geen geweld te gebruiken

De demonstranten in Yangon, de grootste stad van het land, droegen kransen en bloemen bij de herdenkingsplechtigheid voor Mya Thwate Thwate Khaing, die was neergeschoten bij een demonstratie in de hoofdstad Naypyidaw. Zij overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Zij is sindsdien het symbool van het verzet tegen het militaire regime. De uitvaart van de jonge vrouw is zondag.

Ke Jung, een van de leiders van de demonstratie, zei zaterdag dat hij en andere betogers vastberaden zijn in hun verzet tegen de militaire dictatuur. ‘We moeten deze strijd winnen. Het volk staat zij aan zij. We zullen vechten tot het einde van de dictatuur.’

Het gebruik van geweld heeft geleid tot wereldwijde protesten en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft met bondgenoten gesprekken gevoerd over een gezamenlijke reactie. ‘We zetten samen met onze bondgenoten druk op de militaire machthebbers om hun actie terug te draaien”, zei diens woordvoerder Ned Price.

De tegenstanders van de coup ijveren voor de vrijlating van de wettig gekozen regeringsleider Aung San Suu Kyi en haar medestanders, die op 1 februari werden opgepakt na een staatsgreep door de militairen. Haar politieke partij had de parlementsverkiezingen met een overweldigende meerderheid gewonnen, terwijl een aan het leger gelieerde partij een zware nederlaag leed. De generaals stellen dat er is gefraudeerd en beloven dat ze nieuwe verkiezingen zullen houden.