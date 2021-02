Guido Weijers vindt het hoog tijd voor proefvoorstelling

Van Weijers, die al langer pleit voor coronaproof theater, hadden de proefevenementen al veel eerder gemogen. ‘Vooropgesteld is dat ik het heel leuk vind om weer op te treden. Ik kan natuurlijk alleen maar in de dankbare rol schieten, maar het werd echt hoog tijd. Ze moeten zich schamen dat er pas na tien maanden proeven worden gedaan, dit had al veel eerder gekund”, zegt de cabaretier.

Bij de voorstelling van Weijers zijn zaterdag 500 mensen aanwezig die in groepen van 250, 200 en 50 zijn verdeeld. Elke ‘bubbel’ heeft een eigen ingang en toiletruimte en eigen regels: zo moeten sommigen mondkapjes dragen en zitten anderen achter een spatscherm. Alle bezoekers zijn van tevoren getest en dragen tijdens het evenement een bewegingssensor zodat achteraf te zien is hoe veel contact ze onderling hebben gehad en waar ze allemaal zijn geweest. Een paar dagen later worden ze opnieuw getest.

Ondanks de extra regels verwacht de cabaretier dat het niet heel anders zal zijn dan een normale voorstelling. ‘Het is mijn eigen publiek dat zich zelf heeft aangemeld om te komen en ze mogen gewoon hardop lachen. Iedereen zal ook - net als ik - honger hebben om weer naar het theater te kunnen. Even wat gezelligheid in de boze werkelijkheid.’

Guido Weijers geeft er zijn theatercollege over geluk, waarmee hij al heeft getourd en dat hij in coronatijd digitaal heeft gedaan. ‘Het is wetenschappelijk met een humorsausje eroverheen. Een beetje zoals de colleges van DWDD University waren. Zoals Freek Vonk daarin sprak over dieren heb ik het met humor over geluk”, omschrijft hij. ‘Het past goed, want het is in deze tijd actueler dan ooit. Jongeren hebben het moeilijk en meer mensen kampen met depressies, dus ik denk dat het goed zal blijven plakken.’

De cabaretier hoopt dat zijn volgende fysieke voorstelling niet al te lang op zich zal laten wachten. ‘Het zou mooi zijn dat de testen achteraf helemaal niet nodig bleken te zijn en dat deze manier gewoon kan. Ik hoop dat de huidige coronasituatie snel achter ons ligt, we niet meer worden vastgehouden door de maatregelen en weer samen met elkaar naar het theater kunnen gaan. In welke vorm dan ook.’