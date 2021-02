Testevenement Guido Weijers in het Beatrix Theater van start

Zo’n vijfhonderd mensen verzamelen zich zaterdag bij het Beatrix Theater in Utrecht om weer een middag ouderwets te lachen. Tijdens het tweede proefevenement van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid, staat Guido Weijers voor het eerst sinds lange tijd weer met zijn show voor een groot publiek.

Voor de vijfhonderd gelukkigen speelt hij daar zijn voorstelling Masterclass Geluk. Het publiek wordt opgedeeld in groepen van 250, 200 en 50. Elke ‘bubbel’ heeft een eigen ingang en toiletruimte en eigen regels: zo moeten sommigen mondkapjes dragen en zitten anderen achter een spatscherm. Alle bezoekers zijn van tevoren getest en dragen tijdens het evenement een bewegingssensor zodat achteraf te zien is hoe veel contact ze onderling hebben gehad en waar ze allemaal zijn geweest. Een paar dagen later worden ze opnieuw getest.

Vanaf 15 februari is Fieldlab Evenementen begonnen met het organiseren van proefevenementen met honderden bezoekers. Op die manier wordt gekeken hoe op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden tijden de coronacrisis. Ook een zakelijk congres, voetbalwedstrijden, concerten en festivals gaan mee in het proefproject.