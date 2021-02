Russische oppositieleider Navalni weer voor de rechter

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni wordt zaterdag weer voor de rechter verwacht. Hij gaat dan in beroep tegen zijn veroordeling tot een jarenlang verblijf in een strafkolonie. Ook hoort hij naar verwachting de uitspraak in een smaadzaak, waarin aanklagers om een boete van omgerekend 10.600 euro hebben gevraagd.

De bekende Kremlincriticus hoorde begin deze maand dat hij van de rechter nog bijna 3 jaar naar een strafkolonie moet. Hij had maanden doorgebracht in Duitsland nadat hij vorig jaar in zijn thuisland was vergiftigd met een zenuwgif. In die periode zou hij zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf. Navalni had zich moeten melden bij de Russische autoriteiten.

De detentie van Navalni leidde tot massale straatprotesten in Rusland en internationale kritiek. Hij moest zich ondertussen ook verdedigen in een smaadzaak. De oppositieleider had via internet felle kritiek geuit op een hoogbejaarde oorlogsveteraan en andere mensen die verschenen in een videospotje voor grondwetswijzigingen die het Kremlin wilde doorvoeren. Hij noemde hen onder meer ‘verraders’ en wordt daarom vervolgd.

Navalni ontpopte zich de afgelopen jaren tot luis in de pels van de Russische elite. De politicus noemt zijn vervolging politiek gemotiveerd en zegt dat de autoriteiten achter zijn recente vergiftiging zitten. Het Kremlin heeft eerder gesuggereerd dat Navalni banden heeft met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en wordt gebruikt om Rusland te destabiliseren.